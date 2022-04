Tanz-Show auf RTL : „Let's Dance“: Diese Promis sind die Favoriten für das Finale 2022

Die 15. Staffel von „Let's Dance“ hat gerade erst begonnen, aber die beiden Zuschauerlieblinge stehen bereits fest. Diese unterscheiden sich jedoch teilweise von Llambis Favoriten.

Als die Promis in der Kennlernshow von „Let's Dance“ am Freitag zum ersten Mal das Parkett betraten, saß Joachim Llambi zum ersten Mal nicht am Jurypult. Der Juror hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und wurde in der Kennenlernshow von Rúrik Gíslason, dem Gewinner der letzten „Let's Dance“-Staffel, vertreten. Auch, wenn der Chefjuror wegen eines positiven Coronatests nicht an der Auftakt-Show teilnehmen konnte und von Rúrik Gíslason ersetzt wurde: Seinen Promi-Check macht Llambi seit Jahren vor dem Start – und verriet der Bild-Zeitung, welche Stars seiner Meinung nach die größten Gewinnchancen haben. „Meine Top-Fünf sind Janin Ullmann, Michelle, Caroline Bosbach, René Casselly und Mathias Mester – und mit Abstrichen auch noch Amira Pocher“, sagt er.