Profitänzer ist seit 2007 dabei : „Let’s Dance“-Gewinnerin packt über Christian Polanc aus

Köln Seit Freitag läuft bei RTL die 15. Staffel von „Let‘s Dance“. 14 Promis und Profitänzer tanzen wieder um den Sieg. Jetzt hat eine Ex-Gewinnerin im „Let‘s Dance“-Podcast über Christian Polanc ausgepackt.

Wer „Let‘s Dance“ schon länger verfolgt, kennt den 43-jährigen Tänzer aus Ingolstadt: Seit 2007 ist Christian Polanc als Profitänzer bei „Let‘s Dance“ dabei und bringt seinen prominenten Tanzpartnerinnen die Schritte für Walzer, Tango, Cha-Cha-Cha und Co. bei. Zweimal hat er seither den Titel „Dancing Star“ gewonnen – 2007 mit Susan Sideropoulos und 2011 mit Maite Kelly.

Let's Dance 2022: Das ist seine Tanzpartnerin in der 15. Staffel

Vor der Sendung wünschte sich Teilnehmerin Michelle (49) Christian Polanc als ihren Tanzpartner. In der Kennenlernshow wurde der Wunsch der Sängerin dann erfüllt - das Duo wird in den kommenden Wochen gemeinsam die Hüften schwingen. Wie Michelle dem Online-Portal Express.de verriet, ist Polanc neben Massimo Sinató derjenige, der die Emotionen beim Tanzen am stärksten rüberbringt.