„Let's Dance“ 2022 : Eiszeit zwischen Amira Pocher und Massimo Sinató? Jetzt sprechen beide Klartext

Update Mit Massimo Sinató hat „Let's Dance“-Kandidatin Amira Pocher einen erfahrenen Tanzpartner an ihrer Seite. Viele Fans haben jedoch den Eindruck, dass sich das Tanzpaar nicht besonders gut leiden kann. Jetzt spricht die 29-Jährige Klartext.

Moderatorin Amira Pocher hat sich in der ersten Folge der RTL-Show „Let's Dance“ in die vorderste Reihe getanzt. Mit einem feurigen Tango überzeugte die Ehefrau von Oliver Pocher sowohl Jury als auch die Zuschauer und sicherte sich mit 21 Punkten die sogenannte Wildcard. Damit konnten sie und ihr Tanzpartner Massimo Sinató in der nächsten Folge nicht rausgewählt werden. In der darauffolgenden Show sah sich die 29-Jährige jedoch mit herber Kritik für ihre Salsa konfrontiert. Es gab gerade einmal 14 Punkte.

Einige Fans sahen den Grund dafür in der fehlenden Chemie zwischen ihr und ihrem Tanzpartner Massimo Sinató. So waren unter anderem diese Kommentare auf ihrem Instagram-Profil zu lesen:

"Ich finde, es sieht zwar schön aus, aber es kommt nichts rüber. Keine Emotionen. Null. Jeder Tanz von Amira lässt mich leider kalt."

"Der wird drei Kreuze machen, wenn er diese Staffel endlich rum hat. Er ist so ein toller Tänzer, der tut mir echt leid. Man sieht in jeder Story, wie sehr er sich (erfolglos) abmüht. Bei den Tänzen kommt auch emotional nichts an, sie wirken fade."

Let's Dance 2022: Amira Pocher und Massimo Sinató vermeiden Körperkontakt bei den Proben

In einem RTL-Interview gab Amira Pocher außerdem zu, dass sie und ihre Tanzpartner bei den Proben engen Körperkontakt vermieden: „Natürlich tanzen wir normal, aber jetzt, wenn man sagt, in der Show, da sind wir wirklich Wange an Wange – das muss ja während der Probe nicht sein“.

Unter anderem würden sie wegen des Schwitzens bei den Proben nicht eng miteinander tanzen, führte Massimo Sinató weiter aus: „Ich mein‘, jeder hat sein Privatleben, jeder hat seinen Körper. Wenn ich ständig mein Gesicht an ihrem Gesicht reiben würde – das muss ja nicht sein“.

Können sich Amira Pocher und Massimo Sinató nicht leiden? Moderatorin spricht Klartext

In einem Gala-Interview zu ihrer neuen Nagellacklinie FAYBLE wurde Amira Pocher auf den Vorwurf der fehlenden Chemie zwischen dem Tanzpaar und der schlechten Wertung in Show zwei angesprochen. „Der Tanz war sehr anspruchsvoll, sehr schnell und ich war sehr nervös. Das hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat nicht an unserer Chemie gelegen. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass wir mehr als 14 Punkte verdient hätten“, so die 29-Jährige.

Den Vorwurf, dass die Chemie zwischen den beiden nicht stimme, weist Amira Pocher von sich: „Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, bekam jemand Fremdes, also Massimo, an meine Seite gestellt, mit dem ich acht Stunden am Tag Zeit verbringe, der mich berührt und mich umarmt. Wir mussten erst einmal warm miteinander werden. Das lag aber nicht an Massimo. Ich habe mitbekommen, dass andere gesagt haben, dass wir uns nicht mögen. Ich finde aber, dass wir uns wie zwei erwachsene Menschen verhalten haben.“

Sie und Massimo hätten es noch nie verstanden, warum sich die Kandidaten bei „Let's Dance“ um den Hals fielen. „Wir sind beide verheiratet. Es gibt für mich keinen Grund, ihn mit Anlauf und breitbeinig anzuspringen“, so Amira Pocher abschließend.

Podcast „Hey Amira“: Massimo und Amira äußern sich erneut zu Fan-Vorwürfen

In ihrem Podcast „Hey Amira“ greift die 29-Jährige die Thematik erneut auf. Ihr sei es nicht leichtgefallen, sich einem Fremden zu öffnen, doch Massimo wüsste, wie er damit umzugehen hat: „Du gibst einem das Gefühl, dass man dir vertrauen kann. Du bist enorm vorsichtig, fragst immer zehnmal nach: Ist das okay für dich? Achtung, ich muss dir jetzt an die Hüfte fassen! Da bist du schon teilweise sehr vorsichtig, wo ich schon sag: Jetzt entspann doch mal“, sagte Amira Pocher an Massimo Sinató gerichtet.

„Wir gehen ja auf Tuchfühlung. Wir gehen es sachte an, und ich respektiere das auch. Wir beide sind verheiratet, man beschnuppert sich langsam und nähert sich allmählich“ erklärte der Profitänzer.

