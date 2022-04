Keine Folge am 15. April : „Let's Dance“ fliegt aus dem TV-Programm – Ersatz-Sendung dürfte Fans enttäuschen

Foto: RTL/RTL / Stefan Gregorowius 18 Bilder Let‘s Dance 2022: Wer ist raus und wer ist noch dabei

Köln Woche für Woche fiebern Millionen von Zuschauern mit, wenn es freitags heißt: „Let's Dance!“. Am 15. April müssen die Fans jedoch auf die RTL-Sendung verzichten. Auch das Ersatzprogramm dürfte sie enttäuschen.

In der Jubiläumsstaffel von „Let's Dance“ wagen sich wieder 14 Promis auf das RTL-Tanzparkett und lassen sich von Profis in Walzer, Tango und Salsa schulen. Nach sieben bisher ausgestrahlten Folgen sind noch sieben Paare um den Titel „Dancing Star“ im Rennen.

Seit dem 25. Februar läuft die 15. Staffel jeden Freitag zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. Am Karfreitag, 15. April, müssen die Fans jedoch auf die beliebte „Let's Dance“-Live-Sendung verzichten. RTL begründet die Entscheidung, die Show am Karfreitag auszusetzen, folgendermaßen: „Da es sich dabei um einen sogenannten ’stillen‘ Feiertag handelt, sind beispielsweise öffentliche Partys, Konzerte und generell alle Veranstaltungen, die ’nicht dem ernsten Charakter dieser Tage entsprechen‘, untersagt. In einigen Bundesländern herrscht sogar ‚Tanzverbot‘. Auch Nordrhein-Westfalen gehört dazu. Dort gilt das Tanzverbot ab Gründonnerstag, 18 Uhr, bis Karsamstag, 6 Uhr. In dieser Zeit darf in der Öffentlichkeit weder Musik gespielt, noch getanzt werden.

Erst am 22. April wird „Let's Dance“ zur gewohnten Sendezeit fortgesetzt. Dank der Osterfeiertage können sich die verbliebenen Promis etwas ausruhen. So will Mike Singer die Feiertage mit der Familie verbringen und trainieren, Amira Pocher hingegen gönnt sich einen Familienurlaub in der Wüste.

Ersatz für „Let's Dance“-Liveshow dürfte Fans nicht schmecken

In den vergangenen Jahren konnten sich Fans der Tanzshow über „Let's Dance“-Sondersendungen in der Osterpause freuen. So gab es Best-ofs der schönsten Momente der vergangenen Staffeln in der Primetime auf RTL zu sehen. In diesem Jahr werden die Sondersendungen jedoch nicht über Ostern ausgestrahlt.

Stattdessen zeigt RTL am Freitag, den 15. April um 20:15 Uhr, nun die erste Folge der RTL+-Streaming-Serie „Der König von Palma“. Zuschauer müssen jedoch nicht ganz auf ihre Best-of-Folgen verzichten. Es gibt sie an folgenden Tagen auf RTL zu sehen:

„Let’s Dance – Die schönsten Tänze aller Zeiten“ am 22. April 2022 um 01.25 Uhr

„Let’s Dance – Die schönsten Momente der Juroren“ am 29. April 2022 um 00.35 Uhr

„Let’s Dance – Das große Tanz-Alphabet“ am 06. Mai 2022 um 01.50 Uhr

Let's Dance 2022: Discofox-Marathon am 22. April auf RTL

Der Discofox-Marathon ist das Highlight jeder „Let's Dance“-Staffel. Nach der Osterpause werden die verbliebenen sieben Paare zu klassischen Partyhits über die Tanzfläche fegen. Bereits jetzt können Zuschauer auf RTL für ihre Lieblingsschlager abstimmen. Diese Tanzpaare stellen sich am 22. April dem minutenlangen Discofox-Marathon: