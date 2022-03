Beleidigungen und Schikane : Let's Dance 2022: Tänzerin Ekaterina Leonova erhält Hassnachrichten wegen Krieg in der Ukraine

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird immer häufiger von Anfeindungen gegen in Deutschland lebende Russen berichtet. Auch „Let's Dance“-Star Ekaterina Leonova sieht sich in den Sozialen Medien zunehmend Anfeindungen ausgesetzt.

Der Tanzprofi wehrt sich in einem emotionalen Video: „Ich habe viele bösartige Kommentare zum Thema Krieg bekommen und ich finde es sehr schade, dass man jetzt nach Herkunft beurteilt. Ja, ich bin Russin. Ich bin in Russland geboren, aber ich bin nicht für die Politik in diesem Land verantwortlich. Meine Familie wohnt ca. 300 km von der ukrainischen Grenze entfernt. Ich bin in Gedanken bei meiner Familie und bei allen Menschen, die durch diesen Krieg leiden – auf beiden Seiten.“