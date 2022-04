RTL-Tanzshow : Let's Dance 2022: Kandidatin Amira Pocher hat einen klaren Favoriten fürs Finale

Derzeit kämpft Amira Pocher mit Massimo Sinató um den „Let‘s Dance“-Sieg. Im Podcast „Die Pochers hier“ verrät sie nun, wen sie zweifelsfrei im „Let's Dance“-Finale sieht.

Let's Dance 2022: René Casselly und Daniel Hartwich müssen wegen einer Corona-Erkrankung aussetzen

In Show 5 müssen René Casselly und Moderator Daniel Hartwich, wegen einer Corona-Erkrankung pausieren. Wie RTL berichtet, ist der „Ninja-Warrior“-Sieger sehr enttäuscht darüber, dass er in der Show am 25. März nicht mittanzen darf. Die „Let's Dance“-Sendung will er sich trotzdem nicht entgehen lassen und wird allen Teilnehmern vom Sofa aus die Daumen drücken.