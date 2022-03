Fans sind wütend : „Let's Dance“ 2022: Drei Kandidaten an Corona erkrankt – fällt die morgige Sendung aus?

„Let's Dance“ 2022: Drei Kandidaten an Corona erkrankt – fällt die morgige Sendung aus?

Update Erneut hat es die Promis bei Let's Dance erwischt: Drei Kandidaten sind an Corona erkrankt. Findet die nächste Sendung überhaupt statt? Das sagt RTL.

Die diesjährige Staffel von „Let's Dance“ ist von Corona-Ausfällen geprägt. Kurz vor der ersten Show erkranke Kult-Juror Joachim Llambi an Covid-19 und wurde durch den Gewinner der letzten „Let's Dance“-Staffel, Rúrik Gíslason (34) ersetzt. Schauspieler Hardy Krüger jr. musste aufgrund seiner Corona-Erkrankung bereits aufgeben . Für ihn rückte die bereits ausgeschiedene Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg nach.

Ihr Tanzcomeback währte jedoch nur eine Folge. Wie RTL bekannt gibt, hat sie sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert und kann nicht an der dritten Show am Freitag (11. März) teilnehmen.

Es gehe ihr gut, sie hätte Hals- und Gliederschmerzen und sei sehr müde, sagte die 49-Jährige in einem selbstgedrehten Video aus der Corona-Quarantäne. Sie bedauere ihren Ausfall, sie wollte den Zuschauern beweisen, dass sie sie nicht umsonst weitergewählt hatten.

Let's Dance 2022: Auch Caroline Bosbach an Corona erkrankt

Sie wird nicht die Einzige sein, die am 11. März zu Hause bleiben muss. Auch Caroline Bosbach wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss die dritte Show aussetzen. „Das war tatsächlich wie ein heftiger Schock für mich“, gibt die 32-Jährige in einer Botschaft aus der Quarantäne zu.

Auch Timur Ülker mit dem Coronavirus infiziert

Am 9. März dann die nächste Hiobsbotschaft: GZSZ-Star Timur Ülker reiht sich in die Reihe der Coronainfizierten ein und muss in Show 3 eine Zwangspause einlegen.