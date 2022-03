Show 5 : Let's Dance 2022: Neuer Coronafall – Amira Pocher kritisiert Vorgehen von RTL

Keine Woche vergeht ohne einen neuen Coronafall in der Tanzshow „Let's Dance“. Wer ausfällt und was Kandidatin Amira Pocher am Regelsystem von RTL auszusetzen hat.

Die Corona-Welle bei „Let's Dance“ schien in Show 4 am Freitag bereits überstanden. Drei Kandidaten, die zuvor an Covid-19 erkrankt waren, durften endlich wieder das Tanzbein schwingen. Doch jetzt hat es den nächsten getroffen: Zirkusartist René Casselly hat sich mit dem Coronavirus infiziert und ist aktuell in Quarantäne.

In der Woche zuvor hatte es seine Tanzpartnerin Kathrin Menziger erwischt, sodass sich der 25-Jährige mit Regina Lucha auf eine neue Tanzpartnerin einstellen musste. Dies tat seinem Erfolg keinen Abbruch: In Show 4 durfte sich Casselly über 26 Punkte für seine Rumba freuen.

Wie RTL berichtet, ist der „Ninja-Warrior“-Sieger sehr enttäuscht darüber, dass er in der nächsten Show nicht mittanzen darf. Die „Let's Dance“-Sendung will er sich trotzdem nicht entgehen lassen und wird allen Teilnehmern vom Sofa aus die Daumen drücken.

Let's Dance 2022: Amira Pocher übt Kritik an RTL-Regeln

Bisher hat RTL die Taktik verfolgt, erkrankte Kandidaten und Tanzprofis eine Woche pausieren zu lassen, anstatt die Show für mehrere Wochen zu unterbrechen. Einzig Hardy Krüger jr. konnte seine Infektion nicht rechtzeitig abschütteln und schied komplett aus der Sendung aus.

Vor Show 3 übten viele Fans in den sozialen Netzwerken Kritik an dieser Methode. Das Resultat war, dass wegen Ermangelung an Kandidaten niemand in Show 3 ausschied, in Show 4 aber gleich zwei Paare gehen mussten.

Auch Kandidatin Amira Pocher übte im Podcast „Die Pochers hier“ Kritik an der Vorgehensweise von RTL: „Ja, das finde ich halt auch so doof daran. Natürlich sucht man sich das nicht aus. Aber ein fairer Wettbewerb ist das dann auch nicht, wenn halt immer wieder jemand eine Woche aussetzt, der in der Woche vielleicht rausgeflogen wäre. Der hat eine Corona-Wildcard". Die Ehefrau von Oliver Pocher räumt im Podcast aber auch ein: „Ich glaube, in dieser Staffel wird es jeden einmal erwischen.“

Auch Daniel Hartwich mit Corona infiziert

Moderator Daniel Hartwich hatte sich kurz vor der Sendung ebenfalls mit Corona infiziert. Er soll durch Moderator Jan Köppen (39) ersetzt werden.