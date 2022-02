Ersatz steht schon fest : Kult-Juror Joachim Llambi fällt bei Let's Dance aus

Let's Dance ist ohne die bissigen und kritischen Kommentare von Juror Joachim Llambi kaum vorstellbar. Doch jetzt wird der ehemalige Turniertänzer von RTL ersetzt. Ein Nachfolger steht schon fest.

Joachim Llambi wird beim Start der neuen Staffel von Let's Dance nicht am Jury-Pult sitzen. Das gab der Sender RTL am Freitag in seinem Morgenmagazin „Guten Morgen Deutschland“ bekannt. Auch der Grund wurde genannt: Corona.