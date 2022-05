Let's Dance : Bastian Bielendorfer zu RTL-Tanzshow: „Frisst dein Leben auf“

Comedian Bastian Bielendorfer und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova schieden in „Let's Dance“-Show am 29. April aus. In seinem Podcast spricht der Komiker jetzt über seinen letzten Auftritt und sein Show-Aus.

Show für Show sorgten Comedian Bastian Bielendorfer und seine Partnerin Ekaterina Leonova mit ihren Tanzeinlagen für gute Unterhaltung. In der Folge am 29. April trat der Komiker in einem Tanzduell gegen Ex-Paralympic-Star Mathias Mester an und überraschte die RTL-Zuschauer mit einer Stripeinlage. Zu „Shape of you“ von Ed Sheeran feat. Nyla & Kranium tanzten beide an der Stange und zogen sich die beiden bis auf ihre goldenen Unterhosen aus.

Doch selbst dieser denkwürdige Auftritt rettete Bastian Bielendorfer nicht vor dem Rauswurf. Beim Stechen gegen Sarah Mangione zog er den Kürzeren und musste die Sendung verlassen.

Let's Dance: Bastian Bielendorfer über seinen letzten Auftritt – „Habe mich breitschlagen lassen“

In seinem Podcast „Bratwurst und Baklava“ blickt Bastian Bielendorfer auf seinen letzten Auftritt zurück und witzelt: „Die Unterhosen haben kaum gezwickt“. In diesem Zusammenhang verrät der 37-Jährige seinem Kollegen Özcan Coşar außerdem, dass es anfangs gar nicht geplant war, sich oberkörperfrei in der Sendung zu präsentieren: „Ursprünglich sollten wir Oberteile mit Muskel-Aufdruck tragen. Ich habe aber darauf verzichtet, weil Matze das nicht wollte. Es passte ihm auch überhaupt nichts, was es da gab.“ Er wäre sich lächerlich vorgekommen, solch ein T-Shirt zu tragen und Mathias Mester nicht.

Er fügt jedoch hinzu: „Ich habe mich breitschlagen lassen und hab es einfach gemacht, aber ich habe mich dabei nicht wohlgefühlt.“

Es war nicht das erste Mal, dass der 37-Jährige im Fernsehen blank zieht. In der Vox-Sendung „Showtime of my Life - Stars gegen Krebs“ zog sich der Comedian aus, um auf die Dringlichkeit der Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Trotzdem fiel ihm die Stripeinlage bei „Let's Dance“ schwerer. „Bei 'Showtime" war es okay für mich, weil ich gedacht habe, das ist für den guten Zweck, doch 'Let's Dance' ist eine reine Unterhaltungsshow", sagte er.

Let's Dance: Bastian Bielendorfer freut sich, zu Hause zu sein

Nach seinem Ausscheiden bei „Let's Dance“ fühlt sich der Comedian erleichtert. „Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. 'Let's Dance' gibt einem viel, aber es frisst dein Leben auf", gab er im Podcast zu. „Es war der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Natürlich habe ich es komplett verdient, weil ich viel schlechter war als alle anderen. Es war mir klar, dass ich das nicht kann. Der Zeitpunkt war richtig und mehr wäre auch nicht gegangen im Rahmen der Show.“

Let's Dance: Ekaterina Leonova lobt ihren Tanzpartner Bastian Bielendorfer

Lob erhielt Bastian Bielendorfer von seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova: „Basti hat von Natur aus vielleicht nicht so ein großes Tanztalent, aber er hat sich davon nicht unterkriegen lassen, hat viel Mühe hineingesteckt und sich wirklich toll weiterentwickelt“, sagte sie im Promiflash-Interview.

Trotz der tänzerischen Herausforderung genoss die 35-Jährige die Auftritte nach zweijähriger „Let's Dance“-Pause: „Wir hatten viel Spaß und haben auch neben dem harten Training viel gelacht, den Zuschauern jeden Freitag Freude bereitet. Deshalb war es in meinen Augen eine perfekte Staffel.“