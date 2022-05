Von Wayne Carpendale bis Rúrik Gíslason : „Let's Dance“: Was die Gewinner der Tanzshow von RTL heute machen

„Let's Dance“: Was die Gewinner der Tanzshow von RTL heute machen

Seit mehr als zehn Jahren tanzen sich auf RTL Prominente die Füße wund. Doch erinnern Sie sich noch an alle Gewinner von „Let's Dance“ und was machen die Sieger von damals heute? Ein Überblick.

Wer bei „Let's Dance“ gewinnen will, muss die kritischen Blicke der Jury überstehen und die Zuschauer von sich überzeugen. Viele Promis haben sich in den bisherigen 14 Staffeln an der Rumba, dem Wiener Walzer und dem Contemporary versucht. Darunter waren Politiker wie Heide Simonis, TV-Legenden wie „ Geh aufs Ganze“-Moderator Jörg Draeger oder Sportstars wie Hans Sarpei.