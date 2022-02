Start am 18. Februar : „Let's Dance“ 2022: Alle Kandidaten im Überblick

Am 18. Februar startet „Let's Dance“ in die 15. Staffel. Das bedeutet: Heiße Sohlen fliegen über das Parkett, es wird geschwitzt, gelitten und vor allem: getanzt! Die 14 prominenten Kandidaten im Überblick.

Ab dem 18. Februar heißt es jeden Freitag zur Primetime auf RTL: „Let's Dance!“ 14 Promis werden an der Seite von Profi-Tänzern Woche für Woche ihr Können zeigen. Schauspieler, Sportler, Nachwuchspolitikerin – der Cast könnte auch in diesem Jahr nicht unterschiedlicher sein. Ein Überblick:

1. „Let's Dance!“-Kandidat Mathias Mester

In dieser Staffel tanzt erstmals ein kleinwüchsiger Kandidat über das Parkett. Athlet Mathias Mester möchte jedoch nicht nur teilnehmen, sondern den Sieg einheimsen: „Wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen, sondern in Punkten. Nach sieben Weltmeistertiteln bin ich bereit für eine neue Herausforderung. Mein Vorsatz für 2022 ist ganz klar ‚Dancing Star‘ zu werden“, sagt er gegenüber RTL.

2007 wurde er von Bundespräsident Horst Köhler (78) mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Mit einer Speerwurfweite von 38,58 Metern stellte Mester im Jahr 2009 einen neuen Weltrekord auf und übertraf sich selbst noch im gleichen Jahr mit einer bis dato neuen Weltrekordzahl von 40,69 Metern. Somit war er der erste Kleinwüchsige, der die 40-Meter-Marke im Speerwurf geknackt hat.

Eines der größten persönlichen Anliegen des 35-Jährigen ist es seit jeher, mehr Aufmerksamkeit auf den paralympischen Sport zu lenken. Mit seinen kreativen Videos, in deren Mittelpunkt der Ex-Profisportler immer wieder seine Körpergröße rückt, begeistert er seine mehr als 400 000 Follower auf Instagram, Youtube und Tiktok.

2. „Let's Dance“-Kandidatin Cheyenne Ochsenknecht

Model Cheyenne Ochsenknecht tritt in die Fußstapfen ihres Bruders Jimi Blue („Die wilden Kerle“), der 2018 erst als „Let's Dance“-Favorit gehandelt wurde, die Show aber wegen einer Verletzung frühzeitig verlassen musste.

Cheyenne Ochsenknecht wurde als jüngste Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Model Natascha Ochsenknecht am 6. Juli 2000 in München geboren. Während ihre Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez mit Vater Uwe als Vorbild die Schauspielerei für sich entdeckten, tritt Cheyenne in die Fußstapfen ihrer Mutter und ist als Model und Influencerin erfolgreich.

„Ich bin auf der Paris Fashion Week gelaufen, hatte Shootings für die Vogue in Frankreich und Portugal und lebe jetzt mit 50 Rindern, 30 Schafen, 20 Schweinen, diversen Hühnern und einem Esel auf einem Bauernhof, miste Ställe aus und bringe Kälber zur Welt. Da bringen mich das Tanztraining und selbst Joachim Llambi nicht aus der Ruhe“, so die 21-Jährige gegenüber RTL.

3. „Let's Dance“-Kandidat Riccardo Basile

Mit der Teilnahme an der RTL-Show wird für den Sky-Moderator ein kleiner Traum wahr. Wie der 30-Jährige gegenüber RTL verrät, ist er seit Jahren „ein riesiger Fan“. Er sei zwar nicht der größte Tänzer, dem Erfolg wolle er jedoch „alles unterordnen“. Seit zwei Jahren ist Riccardo mit Ex-Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn zusammen und wohnt mit ihr in München.

Mit „Meine Geschichte, das Leben von …“ bekam der Deutsch-Italiener 2020 seine eigene Sendung auf Sky, in der er Sportstars wie Dortmund-Kapitän Marco Reus oder Basketball-Star Dennis Schröder trifft. Sein Erfolgsformat ist beim Sender das meistausgestrahlte Format im Sportbereich.

4. Let's Dance“-Kandidat Bastian Bieledorfer

Durch seinen Auftritt bei „Wer wird Millionär“ wurde Bieledorfer über Nacht zum bekanntesten „Lehrerkind“ Deutschlands. Dies hat er seinem Telefonjoker, seinem Vater, zu verdanken. „Die Renaissance ist die Wiedergeburt der...?“, lautete die Frage. Der Pädagogen-Papa wusste auf die Frage sofort eine richtige Antwort, konsternierte sich aber über den Anruf des Sohnes angesichts des „niedrigen“ Fragenlevels.

So teilte er mit, dass der Junge adoptiert sein müsse und legte nach dem Durchgeben der korrekten Antwort einfach auf. Dem verdutzten Günther Jauch erzählte Bielendorfer, dass alle in seiner Familie Lehrer wären und dass er bereits ein Buch über sein Leben als Lehrerkind geschrieben hätte. Er bräuchte nur noch einen Verlag, der das Buch veröffentlichte. Später stellte sich heraus, dass der Lehrer-Spross zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige Seite zu Papier gebracht hatte. An einem Wochenende habe er dann 100 Seiten seines Erstlingswerks „Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof“ geschrieben und landete damit prompt auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste.

Auch in der Fernsehlandschaft fand der 37-Jährige seinen festen Platz. Ob als Teammitglied bei der „Harald Schmidt Show“ (Sky), als Außenreporter der VOX-Show „Die tierischen 10“ oder als Teil des Stammensembles des „Hotel Verschmitzt“ (RTL): Bastian verspricht beste Unterhaltung. Kein Wunder also, dass er Ende 2019 sein eigenes Format bekommt: Im WDR moderiert er seine eigene Show „Bielendorfer!“.

5. „Let's Dance“-Kandidatin Caroline Bosbach

Caroline Bosbach (32) ist die älteste Tochter des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach. Sie hat bisher „nur für den Hausgebrauch getanzt“, verrät sie gegenüber RTL. Am 15. Juli 2021 erschien ihr erstes Buch „Schwarz auf Grün – Was die schweigende Mehrheit umtreibt. Für eine neue Politik der Mitte“. Dort präsentiert die 32-Jährige ihre Vorstellungen von einer bürgerlichen Mitte und einer modernen Republik.

Seit einiger Zeit arbeitet die gebürtige Rheinländerin im politischen Metier auf Bundes- und Kommunalebene für die CDU. Caroline positioniert sich zunehmend mit eigenen Inhalten und wurde schließlich im Oktober 2021 zur Bundesvorsitzenden des Jungen Wirtschaftsrats der CDU gewählt.

6. „Let's Dance“-Kandidat Hardy Krüger Junior

Schauspieler und Autor Hardy Krüger jr. (53) geht laut eigenen Angaben nicht unbedingt als Favorit ins „Let's Dance“-Rennen. Sogar seine Frau hält ihn für keinen guten Tänzer. Doch das spornt den 53-Jährigen nur noch mehr an. 1992 startete der ambitionierte Schauspieler seine Fernsehkarriere mit einer Nebenrolle in der ARD-Vorabendserie „Nicht von schlechten Eltern“ – dort blieb er bis 1996. Parallel wirkte er als Hauptdarsteller in der ARD-Fernsehserie „Gegen den Wind“ mit.

Seitdem war der Spross des berühmten Schauspielers Hardy Krüger in mehreren internationalen Produktionen wie „Asterix und Obelix gegen Caesar“ (1999) oder 2002 in Roger Youngs „Dracula“ zu sehen. Zuletzt spielte Krüger 2020 im Film „Leberhaken“ mit, der 2021 mit dem Seymour-Cassel-Award ausgezeichnet wurde. Hardy Krüger jr. ist seit 2018 in dritter Ehe mit der PR-Agentin Alice Rößler verheiratet, deren Tochter Antonia er 2019 adoptierte. Krüger jr. hat insgesamt fünf Kinder aus drei Ehen.

Sein Sohn Luca starb kurz nach seiner Taufe im Jahr 2011 den plötzlichen Kindstod. Der Schauspieler stürzte sich daraufhin in die Arbeit und den Alkohol. Es folgten mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken. Erst nach einer Nahtoderfahrung durch multiples Organversagen änderte Krüger sein Leben.

7. „Let's Dance“-Kandidatin Michelle

Schlagersängerin Michelle ist zwar ein echter Bühnenprofi, hat aber noch keine Tanzerfahrung gesammelt. Doch die 49-Jährige ist sich sicher: „Wenn man will, kann man alles schaffen im Leben. Man muss an sich glauben.“

Michelle heißt mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer und wurde in Villingen-Schwenningen geboren. Seit über 30 Jahren eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen. Einen Meilenstein in Michelles Karriere markierte das Jahr 2001, in welchem sie den Vorentscheid des Eurovision Song Contest gewann und Deutschland beim ESC vertreten durfte. Sie erzielte den 8. Platz.

Im Jahr 2011 und 2012 war sie Mitglied der Jury der RTL2-Show „My Name Is“ und saß in den Jahren 2016 und 2017 an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Ihr aktuelles Album „Tabu“ veröffentlichte Michelle im Jahr 2018.

8. „Let's Dance“-Kandidatin Amira Pocher

2022 wagt sich die Ehefrau von Oliver Pocher aufs Tanzparkett. Während sie ihren Mann bei dessen „Let's Dance“-Teilnahme im Jahr 2019 noch als seine Make-up-Artistin und als Teil seines Management-Teams begleitete, stand sie wenig später selbst vor der Kamera. 2020 hatte sie in der RTL-Liveshow „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ ihren ersten Auftritt und kam beim Publikum so gut an, dass schnell weitere Shows folgten.

So tritt sie heute in Sendungen wie „Das Spiel beginnt!“ (ZDF), „5 gegen Jauch“ (RTL) oder „DalliDalli“ (ZDF) auf. 2021 bekam sie mit „Die Superzwillinge“ ihre eigene VOX-Show und ist seit Januar 2022 als „Prominent“-Moderatorin zu sehen.

9. „Let's Dance“-Kandidatin Sarah Mangione

Seit ihrem zehnten Lebensjahr war für die Tochter eines sizilianischen Vaters und einer deutschen Mutter klar: „Ich will Schauspielerin werden“. Um ihren Traum zu verwirklichen, gab Mangione 2015 ihren Bürojob bei Volkswagen auf und zog in die Medienstadt Köln, um als Jungredakteurin bei der Fernsehproduktionsfirma „Brainpool“ anzuheuern. Schnell wurden ihr dort auch Aufgaben vor der Kamera übertragen.

Ihr erstes eigenes TV-Format ließ nicht lange auf sich warten und so moderierte die Kölnerin gemeinsam mit Aaron Troschke (32) die Sendung „WOW of the week“ (2016) für den Münchener Sender RTLZWEI. Im Jahr 2018 wurde sie gemeinsam mit Lutz van der Horst (46) und Daniel Boschmann (41) Moderatorin des SAT.1-Formats „Hotel Herzklopfen“. In der RTL-Serie „Herz über Kopf“ erfüllte sich schließlich ihr Traum von der Schauspielerei. Von 2019 bis 2020 spielte Mangione als Sonja Richter ihre erste Hauptrolle.

10. „Let's Dance“-Kandidatin Janin Ullmann

Geboren wurde die Moderatorin 1981 als Janin Reinhardt in Erfurt. Nach ihrem Start bei VIVA moderierte sie unter anderem die Sendungen „Inside“, „Film ab“ und „Das Ding des Jahres“ . Die 40-Jährige steht aber auch immer wieder als Schauspielerin vor der Kamera. So übernahm sie 2006 die Hauptrolle in der Telenovela „Lotta in Love“.

Im Gegensatz zu den anderen „Let's Dance“-Kandidaten ist Ullmann klar im Vorteil. In ihrer Kindheit bekam sie Ballettstunden und tanzte im Karnevalsverein. Ihr Rhythmusgefühl stellte die 40-Jährige bereits 2016 in „Deutschland tanzt“ unter Beweis. Dort belegte sie für das Bundesland Thüringen den 7. Platz. Die Moderatorin war insgesamt 12 Jahre mit dem Schauspieler Kostja Ullmann zusammen. Das Paar trennte sich 2018 nach nur zwei Jahren Ehe.

11. „Let's Dance“-Kandidat Timur Ülker

Seit nunmehr drei Jahren gehört Ülker nun zum „GZSZ“-Stammensemble und avancierte mit seiner Rolle Nihat Güney in dieser Zeit zum absoluten Publikumsliebling. Den Höhepunkt seines bisherigen Erfolges feierte der zweifache Vater im Sommer 2021 mit seiner eigenen Spin Off-Serie. In „Nihat – Alles auf Anfang“ macht sich Ülker in seiner Rolle auf die Suche nach seinen Wurzeln und seiner leiblichen Mutter.

Mit seiner Teilnahme bei „Let's Dance“ geht für den 32-Jährigen ein Traum in Erfüllung. „Seit vielen Staffeln schon vergeht kein Jahr, in dem mich meine Mutter nicht fragt, wann ich denn endlich bei 'Let's Dance' mitmache. Denn sie ist noch ein viel größerer 'Let's Dance'-Fan als ich", verrät er im RTL-Interview. Mit dem Titel „Dancing Star“ will der Berliner seine Mutter jetzt richtig stolz machen.

12. „Let's Dance“-Kandidat Mike Singer

2021 machte Singer noch als jüngster DSDS-Juror aller Zeiten Schlagzeilen – jetzt wagt sich der 21-jährige Sänger bereits aufs „Let's Dance“-Parkett. Bereits im Alter von zwölf Jahren entdeckte der Offenburger seine Leidenschaft für die Musik und produzierte für Youtube eigene Cover-Versionen internationaler Hits.

