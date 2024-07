Prominenter Umweltschützer Leonardo DiCaprio kämpft für Schutzgebiet auf Philippinen

„Jetzt ist dieser Erfolg in Gefahr, weil das Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen droht, die Vereinbarung aufzukündigen, die dieses Gebiet vor massivem Landraub schützt“, betonte DiCaprio („The Wolf of Wallstreet“) in einem langen Post. Das Vorhaben würde alle bisher erzielten Erfolge zunichtemachen und Bergbau, Abholzung und illegaler Erschließung wieder Tür und Tor öffnen.