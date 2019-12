Durchs Leben tanzen : Lenny Kravitz zu Tochter Zoe: „Das Beste kommt noch“

Zoe Kravitz bei der Premiere von „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ 2018 in Paris. Foto: Christophe Ena/AP/dpa.

Los Angeles Lenny Kravitz machte seiner Tochter Zoe eine kleine Liebeserklärung auf Instagram - zu ihrem Geburtstag.

US-Rockstar Lenny Kravitz (55, „Are You Gonna Go My Way“) hat seiner Tochter Zoe mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram zu ihrem Geburtstag gratuliert.