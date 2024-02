Musiker Lenny Kravitz über Ex-Frau: „Die Liebe verlässt dich nicht“

US-Rockstar Lenny Kravitz („Are You Gonna Go My Way“) empfindet eigenen Angaben zufolge eine neue Form von Liebe für seine Ex-Frau Lisa Bonet. „Sie ist ein Teil meines Lebens, der nie mein Herz verlassen wird“, sagte der 59-Jährige dem US-Magazin „People“. „Ich bin, wer ich bin, wegen unserer Erlebnisse“.