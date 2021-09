About-You-Modewoche : Lena Meyer-Landrut auf dem Laufsteg

Berlin Lieber klassisch oder doch trendig? Bei der About-You-Modewoche in Berlin hat Lena Meyer-Landrut ihre Geschmacksvorlieben verraten - und ihre „A Lot Less“-Kollektion vorgestellt.

Laufsteg statt Konzertbühne: Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (30) hat am Mittwochabend in Berlin die Herbst-Winter-Kollektion ihres neuen Modelabels „A Lot Less“ vorgestellt.

Zum Abschluss der About-You-Modewoche präsentierten die Models Mäntel, Strickpullis, Schals und Mützen, größtenteils in Schwarz und Naturtönen.

Die Musikerin („Better“) kam am Ende der rund 15-minütigen Show in einer lässig sitzenden, schwarzen Hemd-Hosen-Kombination auf die Bühne und winkte kurz ins Publikum. Unter den Gästen im Kraftwerk waren Influencer, aber auch die Hertha-Fußballprofis Kevin-Prince Boateng und Davie Selke.

Die Kollektion bestehe zu einem hohen Teil aus nachhaltigen Materialien wie Bio-Baumwolle oder Leinen und werde in Europa hergestellt. Die bequemen Kombinationen sind nach Angaben des Online-Händlers About You für jeden Anlass gedacht und bis zur Größe XXXL erhältlich.