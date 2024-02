Packungen können Metallfremdkörper enthalten Lebensmittelwarnung: Märkte rufen Kekse zurück

Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt über das Portal „lebensmittelwarnung.de“ vor diversen Gebäckartikeln. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen Metallfremdkörper befinden, heißt es in einer Meldung vom heutigen Freitag, 16. Februar. Betroffen sind Kekse des Herstellers Banketbakkerij Merba B.V., die in Deutschland von vielen Märkten (Metro, Tegut, Famila Nordost, Markant, Rewe, Aldi Nord, Penny, Edeka, Netto Markendiscount, Kaufland, Netto, Lidl) unter verschiedenen Produktbezeichnungen vertrieben werden.