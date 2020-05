Nach der Corona-Krise : Lea van Acken hofft auf mehr Achtsamkeit

Berlin Das Wichtige vom Unwichtigen trennen: Lea van Acken hofft auf neue Perspektiven, neue Einsichten und positive Veränderungen.

Die Schauspielerin Lea van Acken (21) fände es schön, wenn die Corona-Krise Menschen deutlich machte, was ihnen wichtig ist. „Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir etwas achtsamer geworden sind und uns auf das berufen, was uns irgendwie wichtig ist“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Filmdrehs in Berlin.