Schauspielerin Léa Seydoux findet Hollywood zu hart gegen Frauen

Schauspielerin Léa Seydoux („Dune: Part Two“) hat den Umgang der US-Filmindustrie mit Frauen kritisiert. Hollywood sei hart gegen Frauen, in Europa sei es für sie viel einfacher, sagte die 38-jährige Französin der Zeitschrift „Harper's Bazaar UK“. „In Amerika muss man sich anpassen. Ich möchte mich nicht an das System anpassen - ich möchte, dass sich das System an mich anpasst“, sagte sie. „Ich versuche nicht, beliebt zu sein. Ich versuche nur, Spaß zu haben.“