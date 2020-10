Promi-Pärchen : Laura Müller nach Wendler-Eklat: Ich bin neutral

Laura Müller und Michael Wendler vor der Live-Show „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ bei RTL. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Köln Schlagersänger Michael Wendler hat für viel Aufregung gesorgt. Seine Freundin Laura Müller teilt seine Ansichten nicht unbedingt.

Nach dem Eklat um die Corona-Äußerungen von Schlagersänger Michael Wendler (48) nimmt dessen Frau Laura Müller (20) für sich Neutralität in Anspruch.

„Bezüglich des Themas Corona bin ich wie die Schweiz: Ich bin neutral und unpolitisch“, sagte die 20-Jährige in einem Video, das sie am Montagabend in ihrer Instagram-Story teilte.