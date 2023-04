LOL – Last One Laughing Riesen-Hype – Engelke und Pastewka stürmen als Schlagerduo Jenny & Mel Tiktok

Schrill, irrwitzig, total verrückt: Mit ihrer Performance als Schlagerpaar Jenny & Mel kehren Anke Engelke und Bastian Pastewka als Gesangsduo zurück. In der Comedy-WG LOL – Last One Laughing bei Amazon Prime Video quälen sie ihre Kollegen und avancieren zum Hype bei Social Media.

18.04.2023, 19:43 Uhr

9 Bilder Als Schlagerduo Jenny & Mel – Anke Engelke und Bastian Pastewska 9 Bilder Foto: Amazon Prime Video/Screenshot: Matthias Zimmermann (hgn)