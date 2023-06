Last-Minute-Reise Urlaub am Bodensee: „Furchtbar“ oder „Traumhaft“ – Erfahrungsberichte offenbaren klare Meinung

„Traumhaft“, „Atemberaubend“, „einfach nur schön“ – so betiteln viele Urlauber ihre Erfahrungsberichte auf Tripadvisor, einer beliebten Online-Plattform für Reiseinformationen und -bewertungen. „Der Bodensee ist immer eine Reise wert. Ob für einen Tagesausflug oder einen Urlaub, hier gibt es für jeden etwas. Der See in Verbindung mit dem Bergpanorama ist einfach einzigartig“, schreibt eine Userin.