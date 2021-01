„Ende einer Ära“ : Las Vegas würdigt Magier Siegfried Fischbacher

Las Vegas Der Magier Siegfried Fischbacher starb im Alter von 81 Jahren. Die Casinometropole Las Vegas trauert um den Star.

Mehrere Hotels entlang des Las Vegas Strip erinnerten in der Nacht zum Freitag mit großen Leuchttafeln an den aus Deutschland stammenden Star-Magier. Der gebürtige Rosenheimer war am Mittwoch im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben.