Sotheby's : Lagerfeld-Nachlass kann vor Auktion besichtigt werden

Köln Karl Lagerfeld war ein leidenschaftlicher Sammler. In Köln werden nun zahlreiche Stücke aus dem Nachlass des Modedesigners versteigert. Los geht es bei 50 Euro.

233 Lose werden in zwei Live-Auktionen angeboten, aufgeteilt in eine Abendauktion am 4. Mai und eine Tagesauktion am 5. Mai. Weitere 250 Lose kommen vom 29. April bis 6. Mai online zur Versteigerung.