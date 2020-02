Engumschlungen auf einer Jacht : Lady Gaga zeigt sich innig mit neuem Mann an ihrer Seite

Los Angeles Immer wieder gibt es Gerüchte um das Liebesleben von Lady Gaga. Hat die Pop-Sängerin vielleicht einen neuen Freund? Ein Instagram-Post lässt Raum für viele Vermutungen.

Auf Instagram postete sie am Montag (Ortszeit) ein Foto, das sie, offenbar auf einer Jacht, innig umschlungen mit einem Mann zeigt. Dazu schrieb sie: „Wir hatten so viel Spaß in Miami. Ich sende Liebe an all meine kleinen Monster und Fans, ihr seid die Besten!“ Dazu setzte sie ein rotes Herzsymbol.