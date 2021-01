Vor Biden-Amtseinführung : Lady Gaga vor Auftritt: „Ein Tag für Frieden und Liebe“

Washington/Los Angeles Im Wahlkampf hat Lady Gaga den künftigen US-Präsidenten Biden bereits unterstützt. Nun wird sie bei der Amtseinführung einen großen Auftritt haben.

„Ich bete, dass morgen für alle Amerikaner ein Tag des Friedens ist. Ein Tag für Liebe, nicht Hass“, schrieb die Sängerin am Dienstag (Ortszeit) zu einem Foto von sich, weiß gekleidet, in der Rotunde des Kapitols. „Love, from the Capitol“, vermerkte der Star.