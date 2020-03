Trier : Baumarkt-Kunden überwältigen bewaffneten Räuber

Trier In einem Trierer Baumarkt haben Kunden einen Raubüberfall verhindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte ein 18-Jähriger am Samstag eine Kassiererin mit einer Pistole und forderte Bargeld von ihr.

