Pride-Woche : Kronprinzessin Mary über Rechte sexueller Minderheiten

Kopenhagen Die dänische Kronprinzessin steht auf der Seite sexueller Minderheiten in ihrem Land. Jeder Mensch sollte gleich und mit Respekt behandelt werden, gemahnte sie.

Zugleich müsse Dänemark weiter eine Vorreiterrolle in der Welt einnehmen, sagte Mary. „Denn obwohl wir das Jahr 2020 schreiben, werden viel zu viele LGBTI+-Menschen in aller Welt weiter Opfer von Hass, Gewalt, Diskriminierung, Mobbing und herabwürdigender Behandlung. Das können wir und dürfen wir nicht akzeptieren.“ LGBTI+ ist die englischsprachige Abkürzung für Schwule, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuelle, das Plus soll weitere sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten einschließen.

Die jährliche Parade zur Kopenhagener Pride-Woche lockt normalerweise Abertausende Menschen in die dänische Hauptstadt, musste diesmal aber wegen der Corona-Pandemie vor der Show mit Marys Ansprache online stattfinden. Auch auf die Pandemie ging Mary ein: Das Corona-Jahr 2020 zeige, wie wichtig das Thema Solidarität sei. „Der Bedarf, auch in schweren Zeiten zusammenzustehen, ist größer als jemals zuvor“, sagte die Prinzessin, die im kommenden Jahr als Schirmherrin die Teilnehmer der World Pride 2021 in Kopenhagen begrüßen will.