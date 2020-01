Jeder fünfte Deutsche ist mittlerweile tätowiert. Das ist möglicherweise gesundheitsgefährdend. Die EU erwägt ein teilweises Verbot.

Die Europäische Chemikalienagentur (Echa) hat eine lange Liste an Substanzen aufgestellt, die in Zukunft nicht mehr in den Farben auftauchen sollen. „Wir arbeiten daran, das Tätowieren sicherer zu machen,“ heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Substanzen könnten potentiell krebserregend sein oder andere schädliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben.

Das Problem ist, dass Tätowierer zu Kosmetikern und Friseuren gezählt werden. Dabei gibt es bestimmte Stoffe, die bereits in Kosmetikverordnungen verboten sind. Die Echa merkt in einem Dokument an, dass speziell für die betroffenen Pigmente Blau und Grün keine aussagekräftigen Studien zu ihrer Schädlichkeit im menschlichen Körper vorlägen. Stattdessen orientiere man sich in diesem Fall an der Anwendung der Pigmente in Haarfarben. In diesen wurden Blau und Grün verboten – weil „für diese Substanzen die erforderlichen Datenblätter nicht abgegeben wurden.“ In anderen Kosmetikverordnungen sind die Pigmente aktuell weiterhin erlaubt. Das würde laut Echa ein Problem der Legalität in verschiedenen EU-Staaten aufwerfen, was durch das durchgängige Verbot umgangen würde.