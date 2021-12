Hamburger Barclays-Arena : Konzert-Marathon in fast leerer Arena

Hamburg Musikalische Schlagkraft auf der Bühne der fast leeren Barclays-Arena in Hamburg. Rund 50 bekannte Musiker und Nachwuchskünstler haben mit kurzen Auftritten bei einem besonderen Streaming-Konzert mitgemacht. Ihr Ziel: Geld sammeln, damit die vielfältige Branche überleben kann.

Die Bässe wummern, die Lichter zucken, den Künstlerinnen und Künstlern steht die Spielfreude ins Gesicht geschrieben: In der Hamburger Barclays-Arena haben am Dienstag rund 50 namhafte oder aufstrebende Musiker vor fast leeren Rängen auf der Bühne gestanden.

Mehr als nur Euphorie

Am Ende des Konzerts waren auf der Online-Spendenplattform Betterplace.org fast 102.000 Euro zusammengekommen. Die Organisatoren hoffen zudem drauf, dass auch nach der Veranstaltung noch weiter gespendet wird. Die Branche zählt zu den Wirtschaftszweigen, die von den Corona-Einschränkungen seit März 2020 am intensivsten betroffen waren und sind.

Finanzielle Unterstützung

Das Geld geht den ehrenamtlichen Veranstaltern zufolge an vier Vereine und Organisationen, die die Spenden an die Menschen in der Branche verteilen, die die finanzielle Unterstützung gerade am dringendsten brauchen.