Gesangsshow Komikerin Mirja Boes gewinnt „The Masked Singer“

Zum Vorschein kam eine wilde blonde Wuschelfrisur, Boes trug eine rote Clownsnase. Immer wieder sagte sie zunächst nur ungläubig Dankeschön ins Publikum. Dann: „Leck mich am Arsch - war das geil!“ Sie behielt den Rest des Kostüms an: Als „Floh“ ritt sie in der Sendung auf einer Riesenschnecke über die Bühne. „Da sind Rollen - und unten rum hab ich nix an. Das will keiner sehen.“