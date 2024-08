Film-Ikone Königin des Indie-Films in den USA: Gena Rowlands ist tot

Dabei habe sie eigentlich nie an Filme, sondern immer nur ans Theater gedacht, sagte Rowlands. „Aber dann hat John angefangen, sich für Independent-Filme zu interessieren und alles hat sich verändert.“ Als sie sich auf der Schauspielschule in New York kennenlernen, ist es die große Liebe auf den ersten Blick zwischen Rowlands und Cassavetes. 1954 heiraten sie. So radikal unabhängig vom großen Geld - und den Zwängen - in Hollywood wollte der innovative Einzelgänger sein, dass das Paar Probleme hatte, die gemeinsamen Filme zu finanzieren. Oft mussten die beiden gemeinsam mit einigen Freunden in den USA Touren von Küste zu Küste unternehmen, um Kinobesitzer und Öffentlichkeit für ihre Projekte zu interessieren.