Norwegische Royals König Harald braucht permanenten Herzschrittmacher

Der norwegische König Harald V. (87) bekommt einen permanenten Herzschrittmacher. Das teilte das norwegische Königshaus mit. Harald war auf einer Urlaubsreise in Malaysia an einer Infektion erkrankt und dort vergangene Woche in ein Krankenhaus eingeliefert worden. In der Nacht zu Montag war der König mit einem Evakuierungsflugzeug nach einem Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten in seine Heimat zurückgekehrt.