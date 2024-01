Britische Royals König Charles übersteht Prostata-Operation gut

„Seine Majestät möchte sich bei all denen bedanken, die ihre guten Wünsche übermittelt haben“, hatte der Buckingham-Palast vor der Operation am Freitag mitgeteilt. Der König sei auch erfreut darüber zu erfahren, dass die Bekanntmachung seiner Diagnose einen positiven Einfluss auf das Gesundheitsbewusstsein in der Öffentlichkeit gehabt habe.