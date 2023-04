„Let’s Dance“ 2023 Vermögen von Knossi geschätzt – so reich ist der „König des Internets“ wirklich

Mit seinem „Casino“-Stream, dem „Angelcamp“ und der Youtube-Show „7 vs. Wild“ ist Jens Knossalla, bekannt als „Knossi“, zur Internet-Berühmtheit aufgestiegen. Der 36-Jährige nahm 2022 an der zweiten Staffel von „7 vs. Wild“ teil. Im Anschluss an die Show zeigte er sich begeistert über die Abschlussparty in Saarbrücken: „Das ist der krasseste Abschluss, den es überhaupt geben kann“, so „Knossi“ auf TikTok.