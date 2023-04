RTL-Tanzshow Knossi bei „Let’s Dance“: Darum ist er der „König des Internets“

Knossi startete in der ersten „Let’s Dance“-Show mit schwachen 9 Punkten. Aber schon in Folge 2 überraschte er mit einem „Rumba“, welcher der Jury 20 Punkte wert war. In diesem Bereich pendelte er sich auch in Folge 3 (19 Punkte) und Folge 4 (22 Punkte) ein. Doch in Folge 5 legte er plötzlich noch einen drauf und verdiente sich satte 26 Punkte mit einem „Charleston“ zu dem Song „So ein Mann“. Alle bisherigen Tänze von Jens „Knossi“ Knossalla im Überblick: