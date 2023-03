RTL-Tanzshow : Jens „Knossi“ Knossalla bei Let’s Dance: Das ist der selbst ernannte „König des Internets“

Er nennt sich selbst „König des Internets“. Doch hat Jens „Knossi“ Knossalla diesen Titel verdient und wie sieht das Privatleben des Entertainers aus? Infos zum „Let’s Dance“-Kandidaten.

Leute zu unterhalten ist die Passion von Jens Knossalla, der eigentlich nur „Knossi“ genannt wird. Schon als Kind wollte er ins Fernsehen und Entertainer sein. Mittlerweile hat er sich seinen Traum erfüllt. Vor allem auf der Streamingplattform Twitch und auf YouTube hat er Millionen von Fans. Jetzt nimmt Knossi an der 16. Staffel der RTL-Tanzsendung „Let’s Dance“ teil. In diesem Porträt verraten wir, wie die Karriere von Knossi begann und was über das Privatleben des Entertainers bekannt ist.

Name: Jens „Knossi“ Knossalla

Geburtstag: 7. Juli 1986

Geburtsort: Malsch (Baden-Württemberg)

Sternzeichen: Krebs

Beruf: Moderator, Entertainer, Twitch- und YouTube-Star

Instagram: knossi

„Let’s Dance“-Kandidat Knossi: Bürokaufmann, Poker und erste TV-Auftritte

Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Jens Knossalla 2008 bei der Sendung „WipeOut – Heul nicht, lauf!“ auf ProSieben, einer Spielshow bei dem Kandidaten einen Hindernisparkour überwinden mussten. „Ich war verdammt nervös“, sagte Knossi Jahre später zu seiner Teilnahme. Das hinderte ihn aber nicht an großen Sprüchen. „Mein Motto: Es kommt aus dem Bauch wie Kacke“, sagte er, bevor es in den Parkour ging.

Obwohl er bei seinem Auftritt mehrfach Baden ging, ging es für Knossi weiter im Fernsehen. Er nahm Rollen in TV-Sendungen wie „Richterin Barbara Salesch“ oder „mieten, kaufen, wohnen“ an.

Was „Richtiges“ hat Knossi in seinem Leben vor dem Ruhm allerdings auch gelernt: Bürokaufmann. Doch 2011 gelang ihm schließlich sein erster Durchbruch. Mit Poker war Knossi recht erfolgreich und gewann damit auch Geld und so setzte er sich bei der Castingshow „PokerStars sucht das PokerAss“ auf ProSieben durch. Was ihm unter anderem einen Moderationsjob für die Online-Plattform einbrachte.

Knossi wird mit Glücksspiel zum „König des Internets“

Den wahren Grundstein für seinen Erfolg legte Knossi allerdings 2016, als er begann, auf der Plattform Twitch auf Sendung zu gehen. Schon in den ersten Wochen schauten ihm 200 Menschen auf der Plattform zu, hauptsächlich beim Online-Poker, wie Jens Knossalla in seinem Buch “Knossi – König des Internets: Über meinen Aufstieg und Erfolg als Streamer“ schreibt.

Nach Gastauftritten bei dem bereits erfolgreichen Twitch-Streamer MontanaBlack, wuchs auch der Kanal von Knossi an, bis er ihn schließlich überholte und selbst zum erfolgreichsten Streamer auf Twitch wurde.

Auch den Streamingrekord der Plattform für den deutschsprachigen Bereich knackte Knossi bereits mehrfach. Mit zwei Formaten gelang ihm im Jahr 2020 der Sprung über die Marke von 300.000 Zuschauern, die gleichzeitig den Stream anschauen.

Angelcamp (Juli 2020): ca. 315 000 Zuschauer

Horrorcamp (Oktober 2020): ca. 330 000 Zuschauer

Unterstützung für diesen Erfolg gab es von prominenter Seite. So waren unter anderem Rapper Sido, Moderator Klaas Heufer-Umlauf oder YouTuber Fritz Meinecke zu Gast.

Böhmermann kritisiert “Let’s Dance“-Kandidat Knossi

Dass er auf seinem Kanal Poker und andere Casino-Spiele zeigt, brachte ihm unter anderem Kritik von Jan Böhmermann ein. Denn die gezeigten Glücksspielinhalte und die Werbung dafür befanden sich in einer rechtlichen Grauzone. So betrieb er auch die Internetseite Knossi Kasino.

Mittlerweile hat sich Knossi allerdings von den Online-Casinos auf seinem Twitch-Account verabschiedet. Auch sein Knossi Kasino, in dem es nie echtes Geld zu gewinnen gab, gibt es unter dem Namen nicht mehr.

Knossi: TV-Show, „7 vs. Wild“ und „Let’s Dance“

Sein Rekord ist mittlerweile eingestellt. Doch durch die Beliebtheit auf der Plattform Twitch bekam Jens Knossalla unter anderem seine eigene Sendung auf dem RTL-Spartensender „RTLNitro“. Er moderierte die von Stefan Raabs Firma produzierte Sendung „Täglich frisch geröstet“, eine Late-Night-Show, die allerdings 2021 bereits nach zwei Staffeln eingestellt wurde. Dennoch ist Jens Knossalla mittlerweile ein oft gebuchter Gast in Promi-Formaten wie der „Wok WM“ auf ProSieben oder dem „RTL Turmspringen“. Und 2023 bei „Let’s Dance“.

2022 konnte sich Knossi dann erneut einem Millionenpublikum zeigen und seine Bekanntheit steigern. Er nahm bei dem YouTube-Format „7 vs. Wild“ von Fritz Meinecke teil, der durch Outdoor-Videos bekannt wurde. Bei „7 vs. Wild“ mussten sieben Kandidaten auf einer Insel in Panama sieben Tage überleben. Sie durften allerdings maximal sieben Gegenstände mitnehmen.

Knossi, der eigentlich nichts mit dem Thema Outdoor und Survival zu tun hat, hielt überraschend bis zum Schluss auf der Insel durch und wurde zu einem der Lieblinge der Staffel. Das zeigte sich auch bei der „7 vs. Wild“-Aftershow-Party im A8 in Saarbrücken, zu der Knossi persönlich kam.

Jens Knossalla: Sein Privatleben