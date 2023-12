76 Jahre „Klimbim“-Star Ingrid Steeger gestorben

Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. Sie sei im Alter von 76 Jahren gestorben, wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend aus dem privaten Umfeld Steegers bestätigt. Nach Informationen der „Bild“ starb die Schauspielerin am Freitag in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld in Hessen - dafür lag der dpa zunächst keine eigene Bestätigung vor.