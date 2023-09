Diskussion um passendes Outfit „Lottrige Kleidung“ aus Schulen verbannen – Bundeselternrat fordert Regeln

Doch wie soll geahndet werden, wenn Schüler nicht wie vorgeschrieben in der Schule auftauchen? Entsprechende Regeln in der jeweiligen Hausordnung müssten durchgesetzt werden. So heißt es in dem Bericht: „Dann kann man Schülerinnen oder Schüler nach Hause schicken und verlangen, dass sie sich ordentlich anziehen“, wird die Vorsitzendes des Bundeselternrats darin zitiert. Dabei gehe es zumeist um „unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung“.