30 Jahre „Wind of Change“ : Klaus Meine: Mein Pfeifen nervte meine Nachbarn

30 Jahre „Wind of Change“

Klaus Meines Pfeif-Intro von „Wind of Change“ wurde legendär. Foto: Holger Hollemann/dpa.

Berlin Scorpions-Sänger Klaus Meine hat eigenen Angaben zufolge seine Nachbarn mit dem Pfeifen von „Wind of Change“ genervt.

Wie der 71-Jährige der „Bild“-Zeitung sagte, schrieb er den Welthit im September 1989 am offenen Fenster in seinem Heimstudio in Hannover. „Erst war das berühmte Pfeifen da, dann der Text“, sagte Meine. „Mit meinem sich immer wiederholenden Pfeifen habe ich damals meine Nachbarn genervt.“