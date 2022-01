Nach einem Aufruf der Landeshauptstadt : TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf will ins Saarland kommen – für einen extrem ungewöhnlichen Job

Saarbrücken Dass das Saarland für so viel Aufregung sorgt bei TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf und seinen Kollegen vom Podcast „Baywatch Berlin“, passiert auch nicht häufig. Aber jetzt will er unbedingt nach Saarbrücken kommen. Für einen Job, den er bisher noch nie übernommen hat.

In so einem Podcast kann man ja bekanntlich viel reden. Ob Klaas Heufer-Umlauf ernst meint, wenn er in der neuen Folge von „Baywatch Berlin“ jetzt davon spricht, ins Saarland zukommen? Der kuriose Grund: Er will in Saarbrücken als Amphibienhelfer einspringen.