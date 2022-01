Klarstellung in Podcast : Klaas Heufer-Umlauf kommt ins Saarland, um Kröten zu helfen – unter diesen Bedingungen

Wird er oder wird er nicht ins Saarland kommen? Diese Frage beschäftigte seit Tagen nicht nur die Fans von TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Auch saarländische Politiker beschäftigte diese Frage. Jetzt steht die Entscheidung fest – ist allerdings an Bedingungen geknüpft.

TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf wird tatsächlich ins Saarland kommen. Das kündigte der Entertainer am Freitag in seinem Podcast „Baywatch Berlin“ an und beantwortete damit eine Frage, die auch Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt und Saarbrückens Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche seit vergangener Woche beschäftigte. Denn der TV-Moderator hatte ebenfalls in seinem Podcast versprochen, als Amphibienhelfer ins Saarland zu kommen und Kröten über die Straße zu tragen.