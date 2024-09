Jugendliteratur Kirsten Boie verarbeitet rechtsextremen Anschlag literarisch

Obwohl das Ende der Geschichte schon am Anfang weitgehend feststeht, kann man beim Lesen des Politthrillers „Skogland brennt“ leicht in einen Rausch geraten. Es geht in mehreren Strängen um politische Spiele im Verborgenen, Klüngeleien unter Reichen, Liebe im Teenageralter und die Macht auch von sozialen Medien. Boie zeichnet gesellschaftliche Strömungen und auch die Gedanken ihrer Figuren genau auf - seien sie noch so verkorkst, zermürbend oder pubertär.