US-Komiker : Kimmel lobt Chris Rock für Ohrfeigen-Reaktion

Berlin „Ich hoffe, dass Chris' Enkelkinder noch stolz darauf sein werden, wenn er tot ist“, sagt der Entertainer Jimmy Kimmel über die Reaktion des Komikers Chris Rock auf den aggressiven Will Smith.

US-Komiker Jimmy Kimmel lobt seinen Kollegen Chris Rock für dessen Reaktion auf die Ohrfeige von Will Smith bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr. „Ich meine, eine Ohrfeige zu bekommen und dabei so cool zu bleiben, ist etwas, worauf Chris stolz sein sollte“, sagte der 55-Jährige dem Promiportal „People“ am Donnerstag (Ortszeit).