Reality-Star : Khloé Kardashian will ihre Tochter schützen

Khloé Kardashian will ihre Tochter schützen

Los Angeles Khloé Kardashian verbessert Menschen in ihrer Wortwahl, wenn diese ihre Dreijährige als „big“ bezeichnen. Sie wil nicht, dass ihre Tochter das falsch versteht und Schaden nimmt.

„Ich versuche, sie dazu zu bringen, sich beschreibender auszudrücken“, sagte die 37-Jährige der US-Zeitschrift „Health“. Menschen würden der Dreijährigen immer das Adjektiv „big“ zuschreiben, so Kardashian. „Big“ lässt sich sowohl mit „groß“, aber auch mit „schwer“ oder „umfangreich“ übersetzen.

„Dann sage ich: „Oh, sie ist hochgewachsen (englisch: tall)““, erklärte der TV-Star. „Ich weiß, was ein Erwachsener meint, wenn er das sagt, aber ich möchte nicht, dass sie das falsch versteht.“

True ist die gemeinsame Tochter von Khloé Kardashian und dem früheren Basketball-Star Lamar Odom, mit dem Kardashian mehrere Jahre verheiratet war. Die Schwester von Kim Kardashian ist über die Reality-Show „Keeping Up with the Kardashians“ bekannt geworden.