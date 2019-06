Country-Star : Kenny Rogers im Krankenhaus - und beruhigt seine Fans

US-Country-Star Kenny Rogers wird derzeit wegen Dehydrierung behandelt. Foto: Laura Farr/AdMedia via ZUMA Wire.

Los Angeles Der 80 Jahre alte Country-Star Kenny Rogers wird in einem US-Krankenhaus wegen Dehydrierung behandelt. Seine Fans sollten sich aber nicht sorgen, signalisierte der Sänger in einer Botschaft via Twitter.

Rogers wolle seine Pläne kundtun, „die kommenden Jahre“ da zu bleiben, hieß es in dem Eintrag. Sein Team erklärte weiter, dass der Sänger sich noch einer Physiotherapie unterziehe, um seine Kräfte zurückzubekommen, bevor er entlassen werde. Demnach wird Rogers in einem Krankenhaus im US-Staat Georgia behandelt. Die Mitteilung sei eine Reaktion auf jüngste „wilde Falschinformationen und Spekulationen“ verschiedener Pressekanäle.