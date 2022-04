Kardashian-Clan : Kendall Jenner kämpft gegen Angstzustände an

Kendall Jenner kämpft gegen Angstzustände an

Kendall Jenner hat Wege gefunden, ihren Tag gelassener zu beginnen. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Los Angeles Sie ist berühmt und erfolgreich - und sie hat starke Probleme. Seit Jahren leidet Kendall Jenner unter Angstzuständen und Panikattacken.

Model Kendall Jenner kämpft mithilfe von Achtsamkeits-Übungen gegen zuletzt stark auftretende Angstzustände an. „Ich habe es zu einem Punkt geschafft, an dem ich mich dafür nicht schlecht fühle“, schrieb die 26-Jährige auf Instagram.

Diesen Morgen habe sie zunächst zehnmal tief ein- und ausgeatmet, bevor sie ihr Handy auch nur berührt habe, schrieb Jenner und zählte dann weitere Punkte auf, mit denen sie an ihrer mentalen Gesundheit arbeitet: „In meinen Garten gegangen und Tagebuch geschrieben“, „Dankbarkeit für all die wunderbaren Dinge in meinem Leben ausgedrückt“, „die Sonne genossen“.