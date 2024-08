Kultrocker mit langer Zunge Keine Langeweile nach dem Kiss-Finale: Gene Simmons wird 75

Im Alter von acht Jahren zog er mit seiner Mutter in die USA. Der Vater blieb in Israel und gründete erneut eine Familie. Aus dem kleinen Chaim Witz wurde in Amerika Eugene Klein. Mit Beginn seiner Musikerkarriere benannte er sich dann in Gene Simmons um. So wollte der Rocker, der in seinem Kiss-Kostüm als „The Demon“ (der Dämon) auftrat und Feuer und (Kunst-)Blut spuckte, noch amerikanischer klingen.