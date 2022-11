Royals : Keine Foie gras: Wie politisch korrekt is(s)t der Palast?

London Stopfleber kommt beim König nicht auf den Teller. Und auch andere Gerichte sind - allerdings nicht unbedingt aus Tierliebe - für die Royal Family tabu. Doch an der Kleidung hapert es laut Tierschützern noch.

König Charles III. macht seinem Ruf als Umweltschützer und Naturfreund alle Ehre. Schon lange gilt er als Gegner der Stopfleber. In seinen Palästen darf keine Foie gras serviert werden, entschied der Monarch. Die Tierschutzorganisation Peta teilte in London mit, sie habe ein entsprechendes Schreiben vom königlichen Haushalt bekommen.

„Als Prinz von Wales hat König Charles Foie gras (...) aus seinen royalen Residenzen verbannt. Nun hat Peta die Bestätigung bekommen, dass sich die mitfühlende Politik Seiner Majestät auf den Buckingham-Palast und alle anderen royalen Residenzen erstreckt“, hieß es. Zum Dank schickte Peta einen Geschenkkorb mit veganer Foie gras in den Palast.

König Charles mag keine Foie gras

Charles hat den Bann schon vor vielen Jahren beschlossen. Er soll die Delikatesse, die etwa in Frankreich vielerorts traditionell zum Weihnachtsschmaus gehört, einmal als „ekelhaft“ beschrieben haben. Die Chefin von Peta-Großbritannien, Elisa Allen, forderte, dem Beispiel des Königs zu folgen und das Produkt an Weihnachten „und darüber hinaus“ vom Menü zu nehmen. Die Herstellung von Stopfleber ist in Großbritannien verboten, nicht aber der Verkauf oder die Einfuhr.