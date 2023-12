Leute Kattilathu bestreitet Liebesbeziehung zu Amira Pocher

Pocher hatte dem Motivationscoach in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich eine Liebesbeziehung mit Amira unterstellt und ihn als „Dalai Karma“ parodiert. Zuletzt war der 45-Jährige in dieser Rolle von der Kamera begleitet auch am Rande eines Auftritts Kattilathus in Euskirchen aufgetaucht und hatte die direkte Konfrontation gesucht.